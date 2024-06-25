L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm

SOLUZIONE: TENENTE COLOMBO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tenente Colombo? Il personaggio interpretato dall'attore ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza carismatica e al suo atteggiamento sempre attento e curioso. La sua figura è diventata un'icona della televisione, simbolo di giustizia e integrità. La serie televisiva in cui appare si distingue per i dialoghi brillanti e le indagini intricate, che mettono in risalto le capacità di analisi e deduzione del protagonista. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

Se la definizione "L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Tenente Colombo:

T Torino E Empoli N Napoli E Empoli N Napoli T Torino E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto M Milano B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ha impersonato Peter Falk in tanti telefilm" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

