La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una comune forma di mozzarella. TRECCIA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una treccia è un tipo di nodo, o in generale una struttura complessa, formata dall'intrecciamento di tre o più fili di materiale flessibile come fibre tessili (vegetali, come foglie di palma, fibre di canapa, di cotone, oppure sintetiche), corde, o usata come acconciatura dei capelli.

treccia f sing (pl.: trecce)

acconciatura femminile formata da tre ciocche di capelli avviluppate (gastronomia) pane lavorato nella suddetta forma

Sillabazione

tréc | cia

Pronuncia

IPA: /'tretta/

Etimologia / Derivazione

probabilmente dal latino trichia, che deriva dal greco tardo ta ossia "corda, fune"