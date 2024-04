La definizione e la soluzione di 9 lettere: La trappola più fragile. RAGNATELA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una ragnatela o tela di ragno è una struttura creata da un ragno con seta di ragno proteica estrusa dalla sua filiera, costituita per la maggior parte in fibroina e principalmente utilizzata per catturare le prede (quasi sempre insetti) o per costruire nidi. La tela è realizzata mediante fili in materiale viscoso che gli stessi ragni producono secernendoli tramite apposite ghiandole (i seritteri), ma possono produrre anche dei fili non viscosi che servono come struttura. La seta del ragno risulta particolarmente resistente ed elastica: il suo carico di rottura, pari a circa 1,3 – 1,65 GPa, è confrontabile con quello dell'acciaio di alta ...

ragnatela ( approfondimento) f sing (pl.: ragnatele)

esile intreccio di fili concentrici che i ragni producono per imprigionare altri animaletti (senso figurato) intreccio di atti e maneggi finalizzati a raggirare qualcuno

Sillabazione

ra | gna | té | la

Pronuncia

IPA: /raa'tela/

Etimologia / Derivazione

composto da ragno e tela, dal latino tela, derivazione di texere cioè "tessere"

Sinonimi

tela del ragno

groviglio, rete, viluppo

(senso figurato) insidia, intrigo, trabocchetto, inganno, inghippo, ginepraio, trama, rete, tranello, trappola, garbuglio

Contrari

(senso figurato) scappatoia, via d’uscita, rifugio





Varianti

ragnatelo

Alterati

( diminutivo ) ragnatelina, ragnatelino

ragnatelina, ragnatelino (accrescitivo) ragnatelone

Proverbi e modi di dire