Una rete acchiappamosche
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una rete acchiappamosche' è 'Ragnatela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una rete acchiappamosche
- Risposta: RAGNATELA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RNEA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Ragnatela? Una rete acchiappamosche è come una grande ragnatela che si stende tra gli alberi o sui muri. Quando una mosca vola vicino, si impiglia facilmente, catturata tra fili sottili e resistenti. È un modo naturale per catturare insetti senza usare sostanze chimiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una rete acchiappamosche: risposta da 9 lettere
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