Una rete acchiappamosche

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una rete acchiappamosche' è 'Ragnatela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R A G N A T E L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una rete acchiappamosche

Una rete acchiappamosche Risposta: RAGNATELA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R N E A

Inizia con: R

R Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ragnatela? Una rete acchiappamosche è come una grande ragnatela che si stende tra gli alberi o sui muri. Quando una mosca vola vicino, si impiglia facilmente, catturata tra fili sottili e resistenti. È un modo naturale per catturare insetti senza usare sostanze chimiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una rete acchiappamosche: risposta da 9 lettere

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