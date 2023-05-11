Una rete acchiappamosche

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una rete acchiappamosche' è 'Ragnatela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RAGNATELA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una rete acchiappamosche
  • Risposta: RAGNATELA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RNEA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ragnatela? Una rete acchiappamosche è come una grande ragnatela che si stende tra gli alberi o sui muri. Quando una mosca vola vicino, si impiglia facilmente, catturata tra fili sottili e resistenti. È un modo naturale per catturare insetti senza usare sostanze chimiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una rete acchiappamosche: risposta da 9 lettere

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