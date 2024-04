La definizione e la soluzione di 18 lettere: Il quotidiano del Vaticano. L OSSERVATORE ROMANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'Osservatore Romano è un quotidiano in lingua italiana edito nella Città del Vaticano.L'editore del quotidiano è il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Non è un organo ufficiale della Santa Sede (ruolo ricoperto dagli Acta Apostolicae Sedis) in quanto ha una propria linea editoriale, ma: «Si può specificare che è il giornale ufficiale della Santa Sede limitatamente alla pubblicazione di documenti ufficiali, della rubrica "Nostre Informazioni" e della rubrica "Santa Sede"»; L'Osservatore Romano è una delle tre fonti ufficiali di diffusione delle notizie riguardanti la Santa Sede, insieme alla Radio Vaticana ed a Vatican Media. ...

sinister

minaccioso, sinistro nefasto (araldica) posto a sinistra: nello scudo è visibile sulla destra dell'osservatore

dexter

sinister

posto a sinistra, che sta sulla sinistra sinistro, mancino (di presagio, presso i Romani) sfavorevole, infausto, di cattivo augurio (di presagio, presso i Greci) favorevole, propizio (senso figurato) cattivo, perverso, maligno ostile, contrario