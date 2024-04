La definizione e la soluzione di 6 lettere: Può esserlo un bottino. PINGUE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

pingue m e f sing (pl.: pingui)

che ha molto adipe un corpo pingue (Ben nutrito, grasso) (per estensione) ricco, abbondante: le pingui terre della pianura; i pingui pascoli montani

i pingui raccolti

Sillabazione

pìn | gue

Pronuncia

IPA: /'pigwe/

Etimologia / Derivazione

dal latino pinguis

Sinonimi

(di individuo, corpo) grasso, obeso, grassoccio, grassottello, paffuto, corpulento,

grasso, obeso, grassoccio, grassottello, paffuto, corpulento, ( scherzoso ) lardoso

lardoso (di membra) adiposo, panciuto, corpacciuto, carnoso

adiposo, panciuto, corpacciuto, carnoso (particolarmente di terreno) grasso, fertile, fecondo, fruttifero, ricco, produttivo

grasso, fertile, fecondo, fruttifero, ricco, produttivo ( per estensione ) lussureggiante, rigoglioso

lussureggiante, rigoglioso ( senso figurato ) (di guadagno, raccolto ) ricco, abbondante, lauto, copioso, cospicuo, rilevante, grassoccio, grassottello, paffuto, corpulento,

ricco, abbondante, lauto, copioso, cospicuo, rilevante, grassoccio, grassottello, paffuto, corpulento, ( letterario ) ubertoso, ferace

ubertoso, ferace di vigore





Contrari

(opposto di grasso) magro, secco, asciutto, scarno

magro, secco, asciutto, scarno ( per estensione ) improduttivo, sterile, arido

improduttivo, sterile, arido (senso figurato) (di guadagno, raccolto) scarso, povero, misero, modesto, esiguo,

Parole derivate