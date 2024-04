La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il bottino dei ladri. REFURTIVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

refurtiva f inv

(diritto) ciò che è stato oggetto di un furto

Sillabazione

re | fur | tì | va

Pronuncia

IPA: /refur'tiva/

Etimologia / Derivazione

dal latino res furtiva ossia "roba rubata"

Sinonimi

bottino

( gergale ) malloppo, grisbi

malloppo, grisbi maltolto

Termini correlati

furto, ladro, mercato nero, rapinatore, ricettatore, ricettazione, scassinatore, scottare

