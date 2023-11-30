I preavvisi delle frane

SOLUZIONE: ROTOLII

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I preavvisi delle frane" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I preavvisi delle frane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rotolii? I rumori che si avvertono prima di un movimento di terra improvviso sono chiamati rotolii. Questi suoni indicano spesso il cedimento dei materiali e possono avvisare di un possibile rischio. La loro provenienza si associa al frangersi di rocce o al distacco di masse, segnalando che la stabilità del terreno sta cambiando. Riconoscere i rotolii è importante per la sicurezza nelle aree a rischio frane.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I preavvisi delle frane" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I preavvisi delle frane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rotolii:

R Roma O Otranto T Torino O Otranto L Livorno I Imola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I preavvisi delle frane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

