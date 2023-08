Frane di neve polverosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frane di neve polverosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SLAVINE

Significato/Curiosita : Frane di neve polverosa

Superamento del carico di rottura; tale rischio aumenta con l'intensità del vento e nei versanti sopravvento distacco di seracchi o frane: possono innescare... 48°09'14n 17°05'59e / 48.153889°n 17.099722°e48.153889; 17.099722 lo slavín a bratislava è un monumento commemorativo nonché cimitero per i soldati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Frane di neve polverosa : frane; neve; polverosa; frane e inondazioni lo sono naturali; I... preavvisi delle frane ; Il Ciro a cui è intitolato lo stadio del Beneve nto; Il suo senso per la neve è un film del 1997; Il neve r del fumetto italiano di fantascienza; In montagna buca neve o ghiaccio; Pullulare come neve ; Piccola stecca tonda polverosa per scrivere; Valanga di neve polverosa ; Come la strada polverosa ... dopo la pioggia;

Cerca altre Definizioni