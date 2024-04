La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo è un piatto appetitoso. INVITANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: R.S.V.P. è la sigla del francese Répondez, s'il vous plaît, che in italiano significa "Rispondete, per favore", utilizzata nella comunicazione scritta formale. È normalmente associato ad un invito per un qualsiasi tipo di evento, privato o pubblico: un matrimonio, una festa di compleanno, l'inaugurazione di una mostra, e così via. Si usa, in particolare, quando chi organizza l'evento ha bisogno di sapere in anticipo il numero dei partecipanti effettivi, in modo da predisporre il numero adeguato di posti e/o di porzioni per il rinfresco o il pasto. L'etichetta vuole che si risponda prontamente a tale invito, anche per rispetto della persona ...

invitante m e f sing (pl.: invitanti)

che possiede qualità tali da attrarre ed allettare, come ad es. una grande bellezza (di persona) o, di un cibo, un buon sapore e odore

Voce verbale

invitante

participio presente di invitare

Sillabazione

in | vi | tàn | te

Etimologia / Derivazione

dal verbo invitare

Sinonimi

attraente, affascinante, ammaliante, interessante, stimolante, stuzzicante, desiderabile, appetibile, carezzevole, lusinghevole, allettante, appetitoso, stimolante, seducente

Contrari