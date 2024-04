La Soluzione ♚ Non vanno in sciopero La definizione e la soluzione di 7 lettere: Non vanno in sciopero. CRUMIRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non vanno in sciopero: Crumiro è il termine con cui si indica, con accezione tendenzialmente negativa, un lavoratore che non aderisce a uno sciopero e non sospende la sua prestazione di lavoro, indipendentemente da quanto determinato in sede sindacale, col possibile effetto di diminuire l'impatto e l'efficacia dello sciopero stesso e, naturalmente, la capacità contrattuale del sindacato rispetto alle rivendicazioni oggetto di controversia col datore di lavoro: il termine indica anche chi prendeva il posto di lavoro di chi veniva cacciato dal lavoro per aver scioperato. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Crumiro è il termine con cui si indica, con accezione tendenzialmente negativa, un lavoratore che non aderisce a uno sciopero e non sospende la sua prestazione di lavoro, indipendentemente da quanto determinato in sede sindacale, col possibile effetto di diminuire l'impatto e l'efficacia dello sciopero stesso e, naturalmente, la capacità contrattuale del sindacato rispetto alle rivendicazioni oggetto di controversia col datore di lavoro: il termine indica anche chi prendeva il posto di lavoro di chi veniva cacciato dal lavoro per aver scioperato. crumira f femminile di crumiro Sostantivo, forma flessa crumira f femminile di crumiro Sillabazione cru | mì | ra Etimologia / Derivazione vedi crumiro Altre Definizioni con crumiri; vanno; sciopero; Vanno abbinati alle pietanze; Vanno con i remi; Vanno da una domenica all altra; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non vanno in sciopero

CRUMIRI

C

R

U

M

I

R

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Non vanno in sciopero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.