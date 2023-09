Consumarsi per l invidia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consumarsi per l invidia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RODERSI

Significato/Curiosita : Consumarsi per l invidia

Non contraccambia, perché la sua anima donatrice desidera consumarsi e non tener nulla per sé; amo colui che si vergogna d'aver più fortuna degli altri;... Mangiare pane e veleno vivere di inquietudini e umiliazioni. mangiar l'aglio rodersi dentro per dover sopportare in silenzio cose spiacevoli. mangiarsi/mordersi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Consumarsi per l invidia : consumarsi; invidia; Che tendono a consumarsi ; Un miscuglio di invidia e rancore; Come chi non ci vede più dall invidia ; Morto d invidia ; Una malcelata invidia ; Consumate d invidia ;

