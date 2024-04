La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo è un luogo spopolato. DESOLATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La terra desolata (The Waste Land) è un poemetto del 1922 di T. S. Eliot. È probabilmente l'opera più celebre del poeta anglo-americano, vissuto tra Ottocento e Novecento, ed è considerata uno dei capolavori della poesia modernista. La prima pubblicazione apparve sulla rivista The Dial e senza le note di Eliot, sulla rivista The Criterion nell'ottobre 1922; nel dicembre dello stesso anno fu pubblicata la prima versione in volume, la prima a includere le note del poeta.

desolato m sing





è una forma di abbandono forma di educazione, che esprime rammarico dispiaciuto o triste, per breve o ampio periodo di tempo, spesso per avere una o più colpe rispetto ad uno o più individui

Sillabazione

de | so | là | to

Pronuncia

IPA: /dezo'lato/

Etimologia / Derivazione

dal latino desolatus, participio passato del verbo desolare derivazione di solus cioè "solo"

Sinonimi

(di luogo) abbandonato, deserto, disabitato, spopolato, solitario

abbandonato, deserto, disabitato, spopolato, solitario (di individuo) addolorato, afflitto, avvilito, dispiaciuto, rattristato, spiacente

addolorato, afflitto, avvilito, dispiaciuto, rattristato, spiacente tormentato, sconfortato, depresso

squallido, sgomento, sconsolato

Contrari

(di luogo) florido, frequentato, popolato, ridente abitato

florido, frequentato, popolato, ridente abitato (di individuo) contento, felice, lieto

Termini correlati