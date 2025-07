Si divide in molte discipline nei cruciverba: la soluzione è Sport

SPORT

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sport? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Sport.

Perché la soluzione è Sport? Lo sport si divide in molte discipline, ognuna con regole e obiettivi diversi, ma tutte condividono il piacere di muoversi, sfidarsi e migliorarsi. È un’attività che unisce corpo e mente, promuove il benessere e favorisce la socializzazione. Dalla corsa al calcio, dal nuoto alla pallavolo, lo sport rappresenta un modo divertente per vivere in modo attivo e sano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo scudo sotto cui si svolgono molte manifestazioniUn punto in cui il traffico autostradale si divideSi può dimostrare rivolgendo molte domandeSi divide in gamesPunto in cui il traffico autostradale si divide

