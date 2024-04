La definizione e la soluzione di 8 lettere: Grosso e peloso plantigrado. ORSO NERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'orso nero (Ursus americanus Pallas, 1780) o baribal è l'orso più comune in America del Nord. Si incontra in un'area geografica che si estende dal nord del Canada e dell'Alaska al nord del Messico, e dalle coste atlantiche alle coste pacifiche dell'America del Nord. È presente in un buon numero di Stati nordamericani e in tutte le province canadesi. Predilige le foreste e le montagne, ove trova nutrimento e riparo. La popolazione di orsi neri si aggirava probabilmente attorno a due milioni di esemplari adulti. Al giorno d'oggi, la specie è protetta e si stima che vi siano tra 500 000 e 700 000 orsi neri in tutto il continente. Più piccolo ...

panda m inv

(zoologia) denominazione comune di due mammiferi arboricoli un panda è un orso vegano: si nutre di bambù panda gigante: (comunemente senza l'aggettivo "gigante") mammifero arboricolo originario della Cina simile ad un orso di colore bianco e nero, la sua classificazione scientifica è Ailuropoda melanoleuca ( tassonomia) panda minore o panda rosso (raro senza la parola che lo qualifica): mammifero di colore rosso simile ad un procione, la sua classificazione scientifica è Ailurus fulgens ( tassonomia)

Sillabazione

pàn | da

Pronuncia

IPA: /'panda/ o IPA: /pan'da/

Etimologia / Derivazione

etimologia non ben definita

Termini correlati

procione

Iperonimi