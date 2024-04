La definizione e la soluzione di 7 lettere: Film di Oliver Stone. PLATOON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Platoon è un film del 1986, scritto e diretto da Oliver Stone che tratta della sua permanenza in Vietnam come volontario durante la guerra ed è ispirato alle reali esperienze vissute dal regista tra il 1967 e il 1971 durante il servizio militare. La pellicola vinse 4 premi Oscar su 8 candidature e Oliver Stone fu premiato anche con l'Orso d'argento a Berlino come miglior regista. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito all'ottantatreesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso all'ottantaseiesimo posto. Nel 2019 è stato scelto per la ...

platoon (pl.: platoons)

(militare) plotone