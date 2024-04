La Soluzione ♚ Filare a gambe levate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Filare a gambe levate. CORRERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Filare a gambe levate: Correre è un singolo del rapper italiano Anastasio, pubblicato il 9 febbraio 2019. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Correre è un singolo del rapper italiano Anastasio, pubblicato il 9 febbraio 2019. correre (vai alla coniugazione) procedere velocemente Corse via dalla paura. fare qualcosa in fretta Corri troppo leggendo. partecipare ad una gara di corsa. Quel pilota corre per la Renault. affrettarsi, precipitarsi. Corro al telefono! essere in corso, trascorrere Correva l'anno 1945 circolare Corrono molte voci a proposito di corso d'acqua, scorrere. Il fiume corre giù per al valle. passare velocemente Il tempo corre! di moneta, avere corso. La lira ha avuto corso fino al 1999. percorrere una gara Ho corso i 100 metri in 12 secondi! affrontare Corre il rischio di essere bocciato. Sillabazione cór | re | re Pronuncia IPA: /'korrere/ Etimologia / Derivazione dal latino currere Citazione Sinonimi accorrere, affrettarsi, andare subito, filare, muoversi velocemente, precipitarsi, procedere velocemente, volare

( ironico ) galoppare, trottare

galoppare, trottare (di liquidi) fluire, scorrere,

fluire, scorrere, (di corsi, strade) percorrere, serpeggiare, snodarsi

percorrere, serpeggiare, snodarsi ( senso figurato ) (di strada, percorso) attraversare, scendere, snodarsi, svolgersi

attraversare, scendere, snodarsi, svolgersi (di distanze, relazioni) esserci, intercorrere

esserci, intercorrere ( senso figurato ) (di rischi) affrontare, andare incontro, incorrere

affrontare, andare incontro, incorrere ( antico ) andare, attraversare, passare, percorrere, viaggiare

andare, attraversare, passare, percorrere, viaggiare guidare velocemente

(in una gara, in una competizione) disputare, gareggiare, partecipare,

disputare, gareggiare, partecipare, (di tempo) consumarsi, decorrere, passare, trascorrere,

consumarsi, decorrere, passare, trascorrere, ( senso figurato ) (con soggetto perlopiù posposto) intercorrere, frapporsi

(con soggetto perlopiù posposto) intercorrere, frapporsi ( senso figurato ) (di notizia) circolare, diffondersi, propagarsi,

circolare, diffondersi, propagarsi, Contrari andare piano, camminare, fermarsi, indugiare, procedere lentamente, non affrettarsi, rallentare

evitare, scansare, schivare Parole derivate corrimento, concorrere, corso, decorrere, discorrere, incorrere, ricorrere, rincorrere, precorrere, scorrere Termini correlati accelerare, corsa, fretta, veloce Proverbi e modi di dire correre la cavallina : fare una vita disordinata

: fare una vita disordinata correre dietro : incalzare

: incalzare lasciar correre : far finta di niente

: far finta di niente correre il mondo : viaggiare molto

: viaggiare molto correre il mare : esercitare la pirateria

: esercitare la pirateria correre ai ripari o correre ai rimedi : sistemare una situazione difficile

