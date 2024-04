La Soluzione ♚ Far rasa = togliere tutto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Far rasa = togliere tutto. TABULA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Far rasa = togliere tutto: La Tabula Peutingeriana è una copia del XII-XIII secolo di un'antica carta romana che mostra le vie stradali dell'Impero romano, dalle isole britanniche alla regione mediterranea e dal Medio Oriente alle Indie e all'Asia Centrale; la sua sezione più occidentale è oggi perduta. Un Sera maior, talvolta interpretato come Impero cinese, appare all'estremo Oriente, senza tuttavia che siano segnati i corrispondenti territori. La Tabula è probabilmente una copia di un modello di età carolingia, a sua volta risalente all'originale di una carta stradale romana. È costruita come una rappresentazione schematica e le condizioni geografiche - a ... Latino Sostantivo Significato e Curiosità su: La Tabula Peutingeriana è una copia del XII-XIII secolo di un'antica carta romana che mostra le vie stradali dell'Impero romano, dalle isole britanniche alla regione mediterranea e dal Medio Oriente alle Indie e all'Asia Centrale; la sua sezione più occidentale è oggi perduta. Un Sera maior, talvolta interpretato come Impero cinese, appare all'estremo Oriente, senza tuttavia che siano segnati i corrispondenti territori. La Tabula è probabilmente una copia di un modello di età carolingia, a sua volta risalente all'originale di una carta stradale romana. È costruita come una rappresentazione schematica e le condizioni geografiche - a ... tabula asse di legno Lettone Sostantivo tabula tavolo Latino Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com, Olivetti Media Communication Lettone tabula su en.wiktionary Altre Definizioni con tabula; rasa; togliere; tutto; Fare rasa = fare piazza pulita; Togliere con l inganno; Togliere macchie e polvere; Togliere le cartucce; Dotato di tutto il necessario; Firma della moda italiana nota in tutto il mondo; Un gioco tutto a pezzetti; Cerca altre soluzioni cruciverba

TABULA

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Far rasa = togliere tutto' è TABULA.