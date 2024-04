La Soluzione ♚ Lo era Dionisio il Vecchio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo era Dionisio il Vecchio. TIRANNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo era dionisio il vecchio: Tiranno è il termine attribuito a colui che dapprima raggiunge e poi esercita in maniera egemonica il potere o la violenza e il dispotismo, dando vita così ad una tirannide o a una dittatura. Termini assimilabili o sinonimi di tiranno sono perciò despota e dittatore. Parola con cui si indicava nella Grecia del VII e del VI secolo a.C., chi si impadroniva del potere con sistemi rivoluzionari opponendosi al re o al capo eletto, sostituendo al governo oligarchico delle Città-Stato, un personale dominio. Il tiranno, molto spesso otteneva il potere con l'appoggio delle classi popolari, scontente della situazione politica. Quindi governava senza ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Tiranno è il termine attribuito a colui che dapprima raggiunge e poi esercita in maniera egemonica il potere o la violenza e il dispotismo, dando vita così ad una tirannide o a una dittatura. Termini assimilabili o sinonimi di tiranno sono perciò despota e dittatore. Parola con cui si indicava nella Grecia del VII e del VI secolo a.C., chi si impadroniva del potere con sistemi rivoluzionari opponendosi al re o al capo eletto, sostituendo al governo oligarchico delle Città-Stato, un personale dominio. Il tiranno, molto spesso otteneva il potere con l'appoggio delle classi popolari, scontente della situazione politica. Quindi governava senza ... tiranno ( approfondimento) m sing (storia) monarca di una città nella Grecia antica Policrate fu il tiranno di Samo (per estensione) (politica) chi esercita autorità con prepotenza, senza rispettare la personalità degli altri Sillabazione ti | ràn | no Pronuncia IPA: /ti'ranno/ Etimologia / Derivazione dal latino tyrannus, che deriva dal greco ta signore Citazione Sinonimi (aggettivo) dispotico, autoritario, prepotente, imperioso

dispotico, autoritario, prepotente, imperioso ( per estensione ) prepotente, aguzzino

prepotente, aguzzino ( senso figurato ) (di passione, tempo) opprimente

opprimente (sostantivo) (chi detiene potere con prepotenza, contro la volontà degli altri) dominatore, despota, sovrano assoluto, dittatore, autocrate, oppressore, duce, sovrano assoluto, vessatore Contrari (aggettivo) (di persona che amministra il potere in maniera autoritaria) liberale, moderato, buono, umano, indulgente

liberale, moderato, buono, umano, indulgente (sostantivo) vittima, liberatore, tirannicida, democratico, Parole derivate intirannire, tiranneggiamento, tiranneggiare, tirannia, tirannicamente, tirannicida, tirannicidio, tirannico, tirannide Termini correlati (per estensione) vandalo Alterati ( diminutivo ) , ( spregiativo ) tirannello, tirannuccio

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Lo era Dionisio il Vecchio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.