La Soluzione ♚ I difensori della Natura La definizione e la soluzione di 5 lettere: I difensori della Natura. VERDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I difensori della natura: Giuseppe Fortunino Francesco Verdi noto come Giuseppe Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore e politico italiano. È universalmente riconosciuto come uno dei maggiori operisti e compositori di ogni tempo, insieme ad altri protagonisti del teatro musicale italiano dell'Ottocento: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia e partecipò attivamente per breve tempo anche alla vita politica; nel corso della sua lunga esistenza stabilì una posizione unica tra i suoi connazionali, divenendo un simbolo artistico ... Aggettivo, forma flessa Sostantivo Significato e Curiosità su: verdi pl plurale di verde color erba Sillabazione vér | di Etimologia / Derivazione vedi verde Sinonimi ( senso figurato ) (di individui) pallidi, smorti, esangui (di vegetali) acerbi; appena colti, appena tagliati ( senso figurato ) giovanili; vivaci, vigorosi, floridi (di territori, regioni) verdeggianti, coperti di vegetazione, lussureggianti, rigogliosi vegetazioni (di semafori) luci verdi ecologisti, ecologiste, ambientalista, ambientalisti Contrari ( senso figurato ) (di individui) coloriti, rubicondi, rosei (di vegetali) marci, stagionati, avvizziti ( senso figurato ) invecchiati, spenti (di territori, regioni) aridi, brulli, desertici (senso figurato) agricoli, agrari Proverbi e modi di dire castagne verdi per Natale sanno molto e poi vanno a male

Altre Definizioni con verdi; difensori; natura; Rinnovato ravvivato; Musicò il Falstaff; I difensori del baseball; È attraente per natura; Gli spiriti della Natura nel Buddhismo; Piogge: sono dannose alla Natura;

VERDI

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'I difensori della Natura' è VERDI. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.