La definizione e la soluzione di 8 lettere: Così sono i raggi lunari. ARGENTEI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'avventurina è una varietà di quarzite traslucida in aggregati granulari con piccole inclusioni che riflettono la luce, causando il fenomeno dell'avventurescenza. Tali lamelline sono normalmente miche (fuchsite, actinolite, goethite ed altre o cloriti), che conferiscono alla pietra un brillante colore bruno o verde (quest'ultimo colore grazie soprattutto alla fuchsite). In presenza di considerevoli quantità di muscovite, si hanno dei riflessi argentei, mentre ne esiste una varietà oligoclastica, l'avventurina orientale o pietra di sole, in cui l'abbondanza di depositi di ematite provoca dei riflessi interni rossi. È considerata in generale ...

argentei m

plurale di argenteo

Sostantivo, forma flessa

Pronuncia

[ar'dntei]

Sillabazione

ar | gèn | te | i

Etimologia / Derivazione