La Soluzione ♚ Confina con il Ruanda La definizione e la soluzione di 7 lettere: Confina con il Ruanda. BURUNDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Confina con il ruanda: Il Burundi (AFI: /bu'rundi/), ufficialmente Repubblica del Burundi, è uno Stato africano di 27830 km² di superficie che confina con il Ruanda a nord, con la Repubblica Democratica del Congo a ovest e con la Tanzania a sud ed a est. Si trova nella regione geografica dei Grandi Laghi ed è uno Stato senza sbocco al mare. Politicamente appartiene all'Africa orientale e talvolta all'Africa dei Grandi Laghi. La sua capitale, dal 24 dicembre 2018, è Gitega, mentre precedentemente fu Bujumbura. Abitato fin dai tempi più remoti, conobbe la colonizzazione prima tedesca (Deutsch-Ostafrika), poi belga ed ottenne l'indipendenza nel 1962. Dal 1966 il ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Burundi ( approfondimento) (toponimo) (geografia) repubblica dell'Africa centrale nella regione dei Grandi laghi, confinante con il Ruanda, la Tanzania, la Repubblica Democratica del Congo, sulle rive del lago Tanganika Sillabazione bu | rùn | di Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con burundi; confina; ruanda; Confina solo con gli USA; Confina con la Lorena; Confina con i Grigioni;

