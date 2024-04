La definizione e la soluzione di 5 lettere: Con denari coppe e bastoni. SPADE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Una spada (dal greco antico sp, spáthe, latino spatha) è un'arma bianca a lama lunga, spesso (ma non sempre) a doppio filo, adatta a colpire di punta e di taglio e usata dalle più varie civiltà in ogni luogo del mondo e in ogni epoca, sebbene prevalentemente in Eurasia e in Nordafrica. La sua lama, più lunga di quella di un coltello o di un pugnale, è attaccata a un'elsa e può essere diritta o curva. L'intenzione e la fisica di base della spada sono rimaste sostanzialmente invariate nei secoli ma sono cambiate molto le tecniche di realizzazione, variabili anche in base alla cultura: come conseguenza, si hanno differenze nel disegno e ...

spade f pl

(armi) plurale di spada (per estensione) spadaccini (giochi) (carte) uno dei quattro semi delle carte da gioco italiane e spagnole asso di spade

la briscola è uscita di spade

Sillabazione

spà | de

Pronuncia

IPA: /'spa.de/

Etimologia / Derivazione

dall'accusativo plurale del latino "spatha" ("spada") che è "spathas", attraverso il volgare "*spathaj"; nelle carte napoletane in ogni carta di questo seme sono raffigurate una o più spade

Sinonimi

lame, ferri, daghe, armi bianche

