La Soluzione ♚ Completi per sportivi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Completi per sportivi. TUTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Completi per sportivi: Le Tute Bianche sono state un movimento della sinistra extraparlamentare, attivo dal 1998 al 2001. In occasione delle giornate di mobilitazione contro il G8 di Genova nel 2001, le Tute bianche si sciolsero per dare vita, assieme ad altri soggetti politici e sociali, al movimento dei Disobbedienti. Latino Aggettivo, forma flessa tute vocativo maschile singolare di tutus Voce verbale tute vocativo maschile singolare del participio perfetto (tutus) di tueor Sillabazione tu | te Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'tu.te/ IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'tu.te/ Etimologia / Derivazione vedi tutus, tueor

TUTE

La risposta verificata di 4 lettere per risolvere 'Completi per sportivi' è TUTE.