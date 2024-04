La Soluzione ♚ Un combustibile in cucina La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un combustibile in cucina. GAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un combustibile in cucina: Sostantivo Significato e Curiosità su gas ( approfondimento) m inv (fisica) (chimica) materia allo stato aeriforme, senza forma né volume proprio, i cui atomi e molecole si espandono liberamente nello spazio fino ad occupare tutto il volume disponibile pressione del gas particolare stato aeriforme, il quale (a differenza dello stato di vapore) presenta una temperatura critica minore della temperatura ambiente miscela esplosiva di aria e carburante nebulizzato, che alimenta i motori a scoppio combustibile aeriforme di uso domestico, distribuito in bombole (per esempio butano-propano) o attraverso la rete cittadina (per esempio metano) gas tossico gas illuminante (per esempio neon) (per estensione) fornello (per estensione) valvola di un recipiente o di una condotta contenente gas Sillabazione gas Pronuncia IPA: /'gas/ Etimologia / Derivazione dal latino chaos, disordine oppure dal greco , khaos ossia "massa informe"; lemma inventato da J. B. van Helmont Sinonimi ( chimica ) miscela gassosa, corpo gassoso, vapore

miscela gassosa, corpo gassoso, vapore gas illuminante, gas combustibile, metano.

(materia allo stato aeriforme) aeriforme

aeriforme (miscela esplosiva di aria e carburante) miscela Contrari antigas

(materia allo stato aeriforme) condensato Parole derivate accendigas, biogas, gascromatografia. degassificare, gasare o gassare, gasato o gassato, gasdinamica, gasdotto, gasista o gassista, gasogeno o gassogeno, gasolina, gasolio, gasometro, gassometria, gassometro, gazometro, gasosa o gassosa o gazzosa, gassificare, gassoso, tiragas Termini correlati liquido, solido Proverbi e modi di dire dare del gas : accelerare

: accelerare a tutto gas : a velocità particolarmente elevata

: a velocità particolarmente elevata mettere la pentola sul gas : posizionare una pentola sul fornello del piano di cottura

chiudere il gas : manovrare una valvola di intercettazione chiudendo il circuito del gas ad essa associata Altre Definizioni con gas; combustibile; cucina; Nave da trasporto di gas combustibile; Combustibile da contadini; Piccoli elettrodomestici da cucina; Ha la cucina in soggiorno; Si effondono in cucina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un combustibile in cucina

GAS

G

A

S

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Un combustibile in cucina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.