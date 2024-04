La Soluzione ♚ La cittadina della porchetta La definizione e la soluzione di 7 lettere: La cittadina della porchetta. ARICCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La cittadina della porchetta: Ariccia (AFI: /a'ria/) è un comune italiano di 18 007 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Anticamente chiamata Riccia o La Riccia o semplicemente 'A Riccia nei dialetti dei Castelli Romani, Ariccia è una delle località più conosciute e popolari dei Castelli Romani, sia per la rilevanza turistica del complesso monumentale chigiano e per l'importanza storica ed architettonica delle opere del Bernini che per l'importanza religiosa del santuario di Santa Maria di Galloro. Pronome Significato e Curiosità su: Ariccia (AFI: /a'ria/) è un comune italiano di 18 007 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Anticamente chiamata Riccia o La Riccia o semplicemente 'A Riccia nei dialetti dei Castelli Romani, Ariccia è una delle località più conosciute e popolari dei Castelli Romani, sia per la rilevanza turistica del complesso monumentale chigiano e per l'importanza storica ed architettonica delle opere del Bernini che per l'importanza religiosa del santuario di Santa Maria di Galloro. me particella pronominale della prima persona singolare Vieni con me .

Altre Definizioni con ariccia; cittadina; porchetta; Cittadina laziale dalla tipica porchetta; Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino; Cittadina ligure famosa per la focaccia; Cittadina a sud di Alessandria;

ARICCIA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La cittadina della porchetta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.