La definizione e la soluzione di 6 lettere: Anima le strade della città. MOVIDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Movida madrileña – movimento sociale e artistico diffuso in Spagna dalla fine degli anni settanta con la caduta della dittatura franchista, fino ai primi anni novanta. Il termine movida ha poi via via perso tale connotazione culturale e socio-artistica e in Italia è stato, ed è tuttora, utilizzato per indicare l'animazione, il "divertimento" e vita notturni. Movida – marchio italiano di pile e batterie ricaricabili dell'azienda italiana Tobacco's Imex. Movida – gruppo musicale rock degli anni novanta. Movida – discoteca house degli anni ottanta.

movida ( approfondimento)

(forestierismo) (storia) particolare clima di vitalità artistica, sociale e culturale che interessò la Spagna all'inizio degli anni ottanta, come conseguenza del recente ritorno alla democrazia (gergale) relativamente nuovo, questo termine si riferisce alle serate trascorse con amici presso alcuni pub o bar, anche per cena con stuzzichini o panini, per bere assieme un cocktail, con musica e, talvolta, festeggiamenti in allegria quasi ogni città ha la propria movida

sebbene per molti la movida sia una modalità sociale di aggregazione ed amicizia certamente moderna ed innovativa, ahimè... turba gravemente il ciclo del sonno di altri (spregiativo) serata o notte col fine di ubriacarsi, talvolta anche con uso di stupefacenti, ed eccedere in molti modi, quali musica ad altissimo volume, vandalismi, schiamazzi, caos di vario genere stanno dando molte multe per la movida

Sillabazione

mo | vi | da

Pronuncia

IPA: /mo'vida/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo mover cioè "muovere", cioè "mossa, movimento"

Sinonimi

moh vida

(obsoleto) sballo

Contrari

( familiare ) una passeggiata

una passeggiata ( per estensione ) quiete

quiete ( familiare ) doversi calmare un po'

doversi calmare un po' (per estensione) ritornare a casa

Termini correlati