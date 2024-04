La Soluzione ♚ Alterato distorto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Alterato distorto. TRAVISATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Alterato distorto: Razza ariana ha indicato, tra il tardo XIX secolo e la metà del XX secolo, un immaginario raggruppamento razziale utilizzato per descrivere i popoli di origine europea e dell'Asia centrale; da tale concetto discese un'ideologia che sosteneva che quella ariana costituisse una razza superiore.Il termine venne infatti utilizzato da Adolf Hitler nel libro Mein Kampf per identificare geneticamente i popoli nord europei come sinonimo di razza nordica e identifica quelle popolazioni presenti fin dal III millennio a.C. sia nella Scandinavia meridionale che nella Germania settentrionale e le attuali popolazioni di Germania, Islanda, Danimarca, Paesi ... Voce verbale Significato e Curiosità su: Razza ariana ha indicato, tra il tardo XIX secolo e la metà del XX secolo, un immaginario raggruppamento razziale utilizzato per descrivere i popoli di origine europea e dell'Asia centrale; da tale concetto discese un'ideologia che sosteneva che quella ariana costituisse una razza superiore.Il termine venne infatti utilizzato da Adolf Hitler nel libro Mein Kampf per identificare geneticamente i popoli nord europei come sinonimo di razza nordica e identifica quelle popolazioni presenti fin dal III millennio a.C. sia nella Scandinavia meridionale che nella Germania settentrionale e le attuali popolazioni di Germania, Islanda, Danimarca, Paesi ...

travisato participio passato di travisare, travisarsi Sillabazione tra | vi | sà | to Pronuncia IPA: /travi'zato/ Etimologia / Derivazione vedi travisare Sinonimi (parole, fatti) distorto, falsato, alterato, trasformato, modificato, deformato, manipolato, falsificato, contraffatto, mistificato, stravolto, capovolto, frainteso, svisato Contrari capito, compreso Altre Definizioni con travisato; alterato; distorto; Alterato malignamente; Avvolto come un polso distorto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Alterato distorto

TRAVISATO

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.