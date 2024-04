La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un acqua per gli occhi. BORICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: L'acido borico, o acido ortoborico (più raramente acido boracico), nella nomenclatura IUPAC triidrossidoboro(III), è un ossiacido del boro trivalente, di formula H3BO3 o B(OH)3 ed è un acido molto debole. Esiste in natura in forma di cristalli incolori o polvere bianca; è solubile in acqua, specialmente a caldo. È usato spesso come antisettico, insetticida, disinfettante, ritardante di fiamma e in laboratorio per la preparazione di alcune soluzioni, come il TBE (tris-borato-EDTA). L'acido borico è utilizzato nell'industria del vetro, nella lavorazione degli smalti, delle vernici, della pelle, della carta, degli adesivi e degli esplosivi. È ...

acido borico ( approfondimento) m (pl.: acidi borici) H 3 B O 3 {\displaystyle H_{3}BO_{3}}

(chimica) acido esistente in natura (ad esempio nei soffioni boraciferi di Larderello), utilizzato nella fabbricazione di smalti e vetri e come conservante, la sua soluzione viene usata anche come blando antisettico

Sillabazione

à | ci | do | | bò | ri | co

Etimologia / Derivazione

da acido e borico

