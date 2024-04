La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ritenuti lodevoli. STIMATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In navigazione stimata il punto stimato rappresenta la posizione della nave, determinata con la bussola, il solcometro e l'orologio, ovvero con strumenti che consentono di stimare la posizione della nave basandosi sulla sua rotta. La determinazione del punto stimato non prende in considerazione oggetti esterni alla nave (punti cospicui, isolotti, astri, etc.) ma si basa solo su strumenti di bordo.

stimati m pl

plurale di stimato

Voce verbale

stimati

participio passato maschile plurale di stimare

Sillabazione

sti | mà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi stimare

Sinonimi

(di professionisti) apprezzati, ammirati, rispettati, tenuti in considerazione; giudicati, considerati, ritenuti, reputati

Contrari