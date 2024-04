La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si nutrono di piccoli gamberi detti krill. BALENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Una balena è, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi). Il termine è usato in questo senso in espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". Esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa, phálaina o f, phále dalla stessa radice indoeuropea del tedesco Wal, dell'inglese whale e dello svedese val). Su alcuni dizionari della lingua italiana il significato del termine è fatto ricondurre specificatamente alla famiglia Balaenidae. Secondo Herman Melville, scrittore del famoso romanzo Moby ...

(zoologia) (mammalogia) , plurale di balena le balene, i delfini e le orche hanno preso le sembianze di pesci e sono andate a popolare, da mammiferi, le acque del mare

