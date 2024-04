La Soluzione ♚ Molto a Paris

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Molto a Paris. TRES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Molto a paris: Tres è una frazione di 661 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. Fino al 31 dicembre 2014 ha costituito, assieme alla frazione di Vion, un comune autonomo, che al momento della sua soppressione contava 716 abitanti Il comune, che confinava con i comuni di Coredo, Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ), Sfruz, Smarano, Taio e Vervò, è stato soppresso insieme a Coredo, Smarano, Taio e Vervò per l'istituzione del comune di Predaia il 1º gennaio 2015. See https://it.wiktionary.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes.

Altre Definizioni con tres; molto; paris;