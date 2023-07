Ex moneta greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex moneta greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRACMA

Significato/Curiosita : Ex moneta greca

per cento anni). nell'antica roma vigeva la tradizione di mettere una moneta sotto la lingua del cadavere prima della sepoltura. la tradizione rimase... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dracma (disambigua). la dracma o dramma (in greco moderno daµ, plurale daµa) era il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ex moneta greca : moneta; greca; La moneta unica; Deprezzare una moneta o un bene; La moneta ungherese; La moneta algerina; La moneta bulgara; La città greca di cui fu re Eurito; Precede la ipsilon greca ; Una provincia greca ; Rinomata isola greca ; Pseudo scrittore cristiano di lingua greca sec V-VI;

