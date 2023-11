La definizione e la soluzione di: Centro invernale del Vicentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Appartenenti alla rete bibliotecaria vicentina. ad asiago vi è una delle 22 sedi dell'università degli adulti/anziani del vicentino. il comune di asiago nel 1966... Asiago (Sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di 6 386 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Centro principale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

