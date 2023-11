La definizione e la soluzione di: In villa e in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : In villa e in citta

villa almerico capra detta la rotonda (conosciuta anche come villa capra) è una villa veneta a pianta centrale situata a ridosso della città di vicenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : I compatrioti di Pancho villa e di Zapata; I connazionali di Pancho villa ; La patria di Pancho villa ; Il canto di Pancho villa ; Bella città polacca sulla Vistola; La città tedesca delle lame; città della Francia meridionale; Appellativo di Tebe città dell antico Egitto;

Cerca altre Definizioni