La definizione e la soluzione di 6 lettere: I contadini messicani di Pancho Villa. PEONES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Peone di solito si riferisce a una persona soggetta a peonage, vale a dire qualsiasi forma di lavoro salariato, sfruttamento finanziario, pratica economica coercitiva o politica in cui la vittima o un lavoratore ha scarso controllo sull'occupazione o sulle condizioni economiche. Peon e peonage possono riferirsi sia al periodo coloniale che al periodo postcoloniale dell'America Latina, così come al periodo iniziato dopo la fine della schiavitù negli Stati Uniti, quando furono approvati i "codici neri" per mantenere i liberti afroamericani come lavoratori attraverso altri mezzi.

peone ( approfondimento) m sing

(metrica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

peone

(gergale) deputato senza potere di un grande partito che si limita a votare

Sillabazione

pe | ò | ne

Pronuncia

IPA: /pe'one/

Etimologia / Derivazione