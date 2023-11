La definizione e la soluzione di: Vera classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Vera classe

Considerata la prima vera classe s, anche se è pur vero che i criteri di denominazione dei modelli, che prevedevano la lettera della classe di appartenenza... Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : vera è una pianta grassa; vera pianta grassa come l agave; vera o no lenisce le scottature; Questa di è la storia vera cantava De André; classe di vermi parassiti come la filaria; Una donna di classe ; Si desume dalla classe ; Gli ultimi della classe ;

Cerca altre Definizioni