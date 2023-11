La definizione e la soluzione di: Le tortuosità dei fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

"ansa". tale espressione era usata in longobardo anche per indicare le tortuosità dei fiumi. l'appellativo pisani fu aggiunto con decreto regio del 5 gennaio... Con il termine meandro si indica in idrografia l'ampia sinuosità del corso di un fiume che ne caratterizza la parte terminale dove la pendenza è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

