La definizione e la soluzione di: Scrisse il Diario di un parroco di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scrisse il diario di un parroco di campagna

Ebbe modo di conoscere la realtà di quelle terre. al ritorno dal confino levi, dopo aver trascorso un lungo periodo in francia, scrisse il romanzo, nel... Georges Bernanos (Parigi, 20 febbraio 1888 – Neuilly-sur-Seine, 5 luglio 1948) è stato uno scrittore francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

