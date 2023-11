La definizione e la soluzione di: Scorre in Valsugana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Scorre in valsugana

Pergine valsugana. si trova nella parte centro-orientale della provincia e comprende 15 comuni prima facenti parte del comprensorio alta valsugana. il suo... Il Brenta è un fiume dell'Italia settentrionale, tributario del mare Adriatico. Origina dai laghi di Caldonazzo e di Levico in Trentino-Alto Adige e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

