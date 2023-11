La definizione e la soluzione di: Porta che si alza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Porta che si alza

(ri), vedi porta alchemica (rivodutri). disambiguazione – "porta magica" rimanda qui. se stai cercando il varietà omonimo di rai 2, vedi la porta magica.... Una botola è una porta scorrevole o a cerniera, a filo con la superficie di un pavimento, un tetto o soffitto, o il palcoscenico di un teatro. Un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : porta a spasso un cane non suo; Il razzo che porta in orbita il veicolo spaziale; Si porta in tavola con la zuppiera; L inquilina della porta accanto; La copertura che il meccanico alza ; Si alza dalla folla tumultuante; Si alza solo quando c è vento; Lo si alza quando tira vento;

Cerca altre Definizioni