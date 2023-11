La definizione e la soluzione di: Piattello per le ostie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Da cialda con incise immagini sacre, per confezionare, con un impasto azimo, composto di acqua e farina, le ostie da consacrare. l'orafo francesco roscetto... La patena è un oggetto liturgico usato durante la celebrazione eucaristica dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

