La definizione e la soluzione di: Piante affini alle cipolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Scalogno (allium cepa var. aggregatum l.) è una pianta della famiglia amaryllidaceae. è affine alla cipolla, con la quale condivide molte caratteristiche... Cucina Porri – plurale di porro, verduraGeografia FranciaPorri – comune dell'Alta CorsicaItaliaMonte dei Porri – monte dell'isola di Salina Isola dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : I germogli delle piante ; piante molto note a chi crea rebus; piante delle Malvacee; piante fiorifere ornamentali; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre; Gli animali a noi più affini ; affini analoghi; Filze di cipolle a collana; Vi si entrava per acquistare cipolle ; Radici grosse e carnose di cipolle e tulipani; Forniscono agli e cipolle ;

Cerca altre Definizioni