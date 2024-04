La Soluzione ♚ Ha ideato la minigonna La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ha ideato la minigonna. MARY QUANT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Ha ideato la minigonna: Dame Barbara Mary Quant (Londra, 11 febbraio 1930 – Farley Green, 13 aprile 2023) è stata una stilista, inventrice e imprenditrice britannica. Imprenditrice dotata, nel 1963 fondò il Ginger Group per esportare i suoi prodotti negli USA, lanciò una linea di cosmetici nel 1966 e una collezione di calzature nel 1967. Tra le icone della swinging London; lo scrittore Bernard Levin la definì: «alta sacerdotessa della moda degli anni sessanta». È comunemente considerata l'inventrice della minigonna, capo d'abbigliamento che spopolò tra le giovani negli anni sessanta. Allorché lo stilista André Courrèges, che già nel 1964 aveva presentato abiti ... Altre Definizioni con mary quant; ideato; minigonna; Il movimento artistico ideato da Marinetti; Personaggio Disney femminile ideato da Carl Barks; Cerca altre soluzioni cruciverba

