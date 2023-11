La definizione e la soluzione di: Martin la perse per un punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Martin la perse per un punto

per un punto martin perse la cappa, versione in lingua italiana della frase latina uno pro puncto caruit martinus asello (letteralmente "per un unico... La cappa magna è un abito prelatizio a forma di campana con strascico posteriore lungo alcuni metri. La parte anteriore viene tenuta raccolta sulle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

