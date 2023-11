La definizione e la soluzione di: La lavorano i contadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La lavorano i contadini

19 contadini avvenuto il 17 aprile 1996, nello stato brasiliano del pará, questa data è stata scelta come giornata mondiale della lotta contadina. la classificazione... La Terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole e il più grande tra i pianeti terrestri del sistema solare, per massa e per dimensioni. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : I fumettisti che lavorano ripassando le matite con la china; lavorano nella bottega; lavorano come forsennati; lavorano mentre le cicale cantano; Come la terra senza contadini ; Così erano detti i contadini francesi: Jacques; Una fatica dei contadini ; Agricoltori e contadini ;

Cerca altre Definizioni