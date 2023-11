La definizione e la soluzione di: Jean il drammaturgo di Nostra Signora dei Fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Con i suoi anni alla colonia di mettray, notre dame des fleurs (nostra signora dei fiori) evoca l'infanzia e le creature ambigue nella notte degli omosessuali... Jean Genet (Parigi, 19 dicembre 1910 – Parigi, 15 aprile 1986) è stato uno scrittore, drammaturgo e poeta francese, fra i più discussi del Novecento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

