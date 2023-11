La definizione e la soluzione di: Il figlio di Teodosio I: ereditò l impero d Occidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Morte dell'imperatore teodosio i (395), quando l'impero venne diviso tra i suoi due figli e l'occidente lasciato nelle mani di onorio. già in precedenza... Flavio Onorio (Costantinopoli, 9 settembre 384 – Ravenna, 15 agosto 423) è stato un imperatore romano dalla morte del padre Teodosio I (395) alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

