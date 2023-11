La definizione e la soluzione di: Le due metà del globo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Le due meta del globo

Considerando la superficie esterna del globo oculare(corrispondente alla sua tonaca fibrosa, vedi dopo) possiamo infatti tracciare due diversi raggi di curvatura:... Col termine emisfero (dal latino hemisphaerium e dal greco µsa, hemisphaírion = "mezza sfera") ci si riferisce a ciascuna delle due metà di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : metà nei prefissi; Ha due metà divise; Stanno a metà braccio; A metà strada; La più grande foresta del globo ; Aggettivo del globo ; Lo è il globo ; Grande viaggiatore per il globo ;

Cerca altre Definizioni