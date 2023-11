La definizione e la soluzione di: Fa cuocere le torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Fa cuocere le torte

le friggitrici ad aria utilizzano una circolazione di aria calda per cuocere cibi che altrimenti sarebbero immersi nell'olio. la camera di cottura della... Il forno è una costruzione, generalmente una camera, dove viene raccolto del calore, generato tramite la combustione di legna o elettricamente. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Si possono cuocere all uccelletto; cuocere sulla brace; Un salume da cuocere ; Struttura di metallo usata per cuocere su braci; Un liquore per torte ; torte dolce al cioccolato; Sono candite sulle torte ; torte con chiare d uovo;

